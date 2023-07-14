Пока вы спали: Позиция Вучича по санкциям против РФ и взрывы в Кривом Роге

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Глава Пентагона заявил, что лидеры НАТО заверили Зеленского во вступлении в альянс

Видео дня

Президенту Владимиру Зеленскому на саммите НАТО в Вильнюсе пообещали, что однажды Украина присоединится к альянсу. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в интервью телекомпании CNN, передает ТАСС.

«Было просто замечательно видеть, как 31 страна одна за другой заверила его в том, что Украина присоединится к НАТО», — сказал он.

Остин не назвал конкретных сроков принятия Украины в Североатлантический альянс. Он добавил, что Киеву обязательно придется провести несколько реформ.

Вучич объяснил невозможность введения санкций против России моральной позицией Сербии

Сербия не собирается вводить санкции против России, так как это противоречит ее принципам. Такое заявление сделал президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу TV Pink, передает ТАСС.

Он напомнил, что изначально был против ввода ограничений, считая, что позиция Сербии важнее всего. Вучич подчеркнул, что Сербия не зарабатывает на этом денег и столкнулась со множеством проблем, однако ее позиция — нравственная и юридическая — осталась прежней.

Президент Сербии также выразил мнение, что Запад использует двойные стандарты при общении на тему России и Украины. Если территориальную целостность Украины США и Европа поддерживают, то территориальную целостность Сербии — нет, считает он.

Шмыгаль сообщил о выделении Европой более €400 млн на восстановление Украины

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и страны ЕС отправят в помощь Украине свыше €400 млн. Соответствующее заявление премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разместил на своей странице в Twitter, передает ТАСС.

Он уверен, что эта мера «поможет финансировать наиболее актуальные проекты по восстановлению, в частности, объектов критической инфраструктуры».

В Кривом Роге произошли взрывы

Серию взрывов зафиксировали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил мэр города Александр Вилкул в своем Telegram-канале, пишет ТАСС.

«Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», — написал он. Других подробностей в публикации не приводится.

Сейчас в четырех регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Постпред при ООН в связи с запусками КНДР ракет заявил о праве республики на самооборону

Пуски межконтинентальных баллистических ракет — это применение КНДР права на самооборону. Такое заявление сделал постоянный представитель страны при ООН Ким Сон, передает ТАСС.

Он напомнил, что самооборона — законное право любого суверенного государства, закрепленное международным правом и Уставом ООН. Ким Сон считает, что недавний запуск не нес никаких негативных последствий для безопасности других стран, эти испытания — реализация права КНДР на самооборону для сдерживания враждебных сил и обеспечения безопасности Северной Кореи.