Южная Корея расширила санкции против КНДР после запуска баллистической ракеты

Правительство Республики Корея расширило санкции в отношении КНДР в связи с осуществленным 12 июля запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщило в пятницу южнокорейское министерство иностранных дел.

В новый список рестрикций попали четыре человека и три организации. В их число вошли действующие и бывшие крупные чиновники КНДР, включая директора главного политического бюро Корейской народной армии Чон Гён Тхэка и экс-директора департамента пропаганды и агитации Пак Кван Хо.

Ограничительные меры также коснутся двух основателей компании Congo Aconde.

Утверждается, что упомянутые лица имеют отношение к "разработке ракетно-ядерной программы КНДР, способствуют ее финансированию и занимаются коммерческой деятельностью, нарушающей санкции Совета Безопасности ООН".

Кроме того, в список попали три организации, включая Congo Aconde и Chosun Baekho. Отмечается, что они связаны со строительным бизнесом.