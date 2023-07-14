NYP: Байден опять споткнулся, поднимаясь на свой самолет по короткому трапу
Президент США Джо Байден снова не справился с силой притяжения и упал, поднимаясь по трапу. Произошло это в аэропорту Хельсинки во время посадки на борт самолета Air Force One, пишет газета New York Post.
На опубликованных кадрах видно, как 80-летний политик, покидая Финляндию, поднимается по более короткому трапу (запасному - прим. ред.), но все равно спотыкается и мысленно готовится упасть.
"Он уже приготовился к падению, но всё обошлось. Старик Джо смог дойти до нижнего входа в самолет", - не без иронии написали журналисты.