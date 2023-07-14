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WP: США допускали изменение пункта о приглашении Украины в НАТО из-за твита Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе опубликовал «агрессивный твит», который «настолько потряс» Белый дом, что американские власти собирались наказать Киев, пишут СМИ.

WP: США обсуждали изменение пункта о приглашении Украины в НАТО
© globallookpress.com

Источники Washington Post сообщили, что официальные лица США рассматривали возможность того, чтобы убрать из итогового заявления саммита НАТО слово «приглашение» в контексте Украины, передает РИА «Новости».

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Публичный упрек со стороны Зеленского в адрес лидеров НАТО, продолжает издание, «привел делегацию в ярость». Американская сторона намеревалась изменить формулировки саммита НАТО, чтобы сделать его «менее благоприятным» для присоединения Украины к альянсу.

Европейские чиновники сообщили Washington Post, что официальные лица США предлагали пересмотреть или вовсе исключить фразу о том, что члены НАТО смогут «направить приглашение Украине присоединиться», когда альянс будет согласен на это и в случае, если киевский режим выполнит необходимые условия.

Тем не менее, изначальный контекст был сохранен. Источники издания объясняют это тем, что изменение формулировок документа привело бы к задержке его публикации.

WP добавляет, что инцидент свидетельствует о недовольстве в НАТО действиями украинской стороны. Отмечается, что даже некоторые «самые ярые» сторонники Зеленского начинают задаваться вопросом о том, действует ли он в интересах Украины.

Ранее американские СМИ писали, что высказанное Зеленским недовольство в связи с нежеланием НАТО принимать Украину в альянс разгневало американских чиновников.

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