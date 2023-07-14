Предложенные несколькими законодателями поправки в проект Закона о национальной обороне на 2024 финансовый год (NDAA) о снижении и блокировке будущей военной помощи Украине были отклонены палатой представителей конгресса США. Об этом пишет РИА Новости.

Как говорится в документе, в NDAA предложили множество различных нововведений, которые последовательно рассматривают в нижней палате парламента. По протоколу рассмотрения поправок, предложения по снижению и прекращению поставок военной помощи Украины были отклонены.

Поправки, требующие от лидера США Джо Байдена продемонстрировать конгрессу детально продуманную стратегию по эскалации конфликта на Украине, также не получили одобрения.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер призвал общественность не верить информации о том, что у России меньше танков, чем у Украины. Таким образом он ответил на вопрос о том, способен ли Киев прорвать оборону войск РФ из-за своего превосходства в количестве техники.

«Украина даже близко не подошла к прорыву», — сказал он.