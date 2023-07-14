Пентагон: США должны быть готовы к вооруженной конфронтации с КНР

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил в интервью телеканалу CNN, что США должны быть готовы к вооружённой конфронтации с Китаем из-за Тайваня.

Об этом информирует РИА Новости.

«Это то, к чему мы всегда должны быть готовы», — сказал министр обороны.

При этом он добавил, что такая угроза «не является неминуемой», однако необходимо продолжать поддерживать надёжные силы сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее патрульный самолёт ВМС США пересёк Тайваньский пролив.