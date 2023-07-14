Пентагон: США должны быть готовы к вооруженной конфронтации с КНР
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил в интервью телеканалу CNN, что США должны быть готовы к вооружённой конфронтации с Китаем из-за Тайваня.
Об этом информирует РИА Новости.
«Это то, к чему мы всегда должны быть готовы», — сказал министр обороны.
При этом он добавил, что такая угроза «не является неминуемой», однако необходимо продолжать поддерживать надёжные силы сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе.
Ранее патрульный самолёт ВМС США пересёк Тайваньский пролив.
Также сообщалось, что вице-премьер Госсовета КНР по экономическим вопросам Хэ Лифэн выразил озабоченность антикитайскими санкциями США.