В ООН заявили, что ракета КНДР упала в экономической зоне России
Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Северной Кореи в ходе недавнего запуска упала в море в исключительной экономической зоне России. Такое заявление сделал помощник генерального секретаря ООН Халед Хиари на заседании Совета Безопасности ООН, пишет РИА Новости.
Он не уточнил, откуда у него эта информация.
Ранее Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) подтвердило пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасонпхо-18». Испытаниями руководил лично председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Их целью было подтверждение эксплуатационной надежности и технической состоятельности МБР. Власти заверили, что применение ракет «не оказали негативного влияния на безопасность других стран».
Хиари указал, что ракету запустили по навесной траектории из района Пхеньяна в 10:00 по местному времени. Она пролетела около 1001 км и достигла высоты в 6648,4 км, а затем упала в море в исключительной экономической зоне РФ. Полет длился примерно 74 минуты. Хиари подчеркнул, что потенциально это самый продолжительный полет баллистической ракеты в КНДР.
Он добавил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш категорически осуждает пуск ракеты КНДР.