В ООН заявили, что ракета КНДР упала в экономической зоне России

Ранее Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) подтвердило пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасонпхо-18». Испытаниями руководил лично председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Их целью было подтверждение эксплуатационной надежности и технической состоятельности МБР. Власти заверили, что применение ракет «не оказали негативного влияния на безопасность других стран».

Хиари указал, что ракету запустили по навесной траектории из района Пхеньяна в 10:00 по местному времени. Она пролетела около 1001 км и достигла высоты в 6648,4 км, а затем упала в море в исключительной экономической зоне РФ. Полет длился примерно 74 минуты. Хиари подчеркнул, что потенциально это самый продолжительный полет баллистической ракеты в КНДР.