В США дважды обнаруживали марихуану на территории Белого дома в 2022 году

Сотрудники Секретной службы США два раза обнаруживали и конфисковывали марихуану на территории Белого дома в прошлом году.

Об этом информирует ТАСС.

«Небольшое количество марихуаны было обнаружено дважды в 2022 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тогда никто задержан не был, поскольку вес конфискованной марихуаны не соответствовал законным условиям для предъявления федеральных обвинений.

По данным агентства, в 2022 году сотрудники секретной службы США изъяли марихуану и уничтожили.

Ранее следователи не обнаружили подозреваемых в ситуации вокруг найденного в Белом доме кокаина.