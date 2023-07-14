В конгрессе США указали Украине на ее место

Украина не союзник США по НАТО, поэтому финансировать ее нецелесообразно. С таким заявлением выступила член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин во время выступления в конгрессе, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующее видео на ее странице в Twitter.

«Я хочу еще раз напомнить конгрессу, что Украина не является ни 51-м штатом Америки, ни ее союзником по НАТО», — заявила она.

Грин добавила, что граждане США упорно трудятся каждый день вовсе не для того, чтобы на их деньги обеспечивалась защита границ чужих государств. Политик решительно осудила финансирование «бесконечных» зарубежных войн на фоне внутренних проблем США. Он также напомнила, что в то время, как Вашингтон перечисляет огромные средства иностранным государствам, бездомные ветераны США «лежат на улицах».