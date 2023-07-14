В США заявили об угрозе в случае отмены зерновой сделки

«Россия вновь угрожает положить ей конец 18 июля. Если Москва выполнит свои угрозы, развивающиеся страны, в том числе в регионе, будут вынуждены заплатить за это цену. Это повлечет за собой более высокие цены за продовольствие, а также его нехватку», — заявил Блинкен.