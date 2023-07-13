Зеленский провел совещание по итогам саммита НАТО в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что провел совещание по итогам саммита Североатлантического альянса. Он пояснил, что начал готовить проекты договоров с партнерами по гарантиям безопасности для Киева, пишет РИА «Новости».

Зеленский пояснил, что в совещании участвовали дипломаты, министры ключевых ведомств, а также сотрудники офиса.

По его словам, все устные договоренности, достигнутые в ходе переговоров с партнерами на саммите в Литве, в настоящее время уже переводятся в конкретные документы.

«Хороший саммит должен дать и хорошие плоды», - подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил, что уже началась подготовка к следующему саммиту, который пройдет в Вашингтоне.

Ранее видный российский дипломат Константин Гаврилов заявил, что Зеленского на саммите в Вильнюсе фактически «обвели вокруг пальца».