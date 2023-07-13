Шольц заявил о нежелании пойти с Путиным в поход по Альпам

Шольц заявил, что не пошел бы с Путиным в поход по Альпам
Канцлер Германии Олаф Шольц во время беседы с жителями баварского города Фюссен заявил, что не пошел бы с президентом России Владимиром Путиным в туристический поход по Альпам. Его слова приводит «РИА Новости».
«С кем бы я не отправился в поход по туристическим тропам в Альпах, так это Путин», — сказал Шольц.
Канцлер отметил, что смог бы отправиться в такое путешествие с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Испании Педро Санчесом. Последний, по мнению Шольца, находится «в хорошей спортивной форме».
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