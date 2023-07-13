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В Турции заявили, что дали Москве объяснения по передаче командиров «Азова»*

Власти Турции дали России объяснения по поводу передаче Украине командиров украинского батальона »Азов. Об этом говорится в заявлении правящей партии Турции »Партии справедливости и развития», передает РИА Новости.

Анкара заявила, что дала объяснения России по передаче Киеву «азовцев»*
© РИА Новости

Деталей разговора нет.

12 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам саммита НАТО заявил, что рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в августе, чтобы в том числе обсудить ситуацию с передачей Украине командиров «Азова» (организация запрещена в России).

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После визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Киев вместе с командирами полка «Азов». Невозвращение «азовцев» на родину было одним из условий соглашения об обмене пленными с Россией. В Кремле обвинили в нарушении договоренностей не только Киев, но и Анкару.

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов».

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