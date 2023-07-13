Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военные разозлились на президента страны Владимира Зеленского из-за его невыполнимых приказов. Об этом он сообщил в своем блоге на YouTube.

По его словам, украинский лидер выдвигает нереалистичные и бесчеловечные требования. Макгрегор добавил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются идти в атаку и дезертируют целыми взводами из-за невыносимых условий службы на передовой.

Макгрегор также подчеркнул, что украинские военные охотно сдаются в плен россиянам. По его словам, они знают, что к ним будут относиться хорошо.

«Я думаю, такое будет происходить все чаще», — добавил он.

Ранее Макгрегор рассказал, что бойцы ВСУ находятся в панике из-за успешных действий российских военных. Он назвал текущую ситуацию на Украине пугающей и подчеркнул, что медики страны перегружены из-за числа поступающих раненых.