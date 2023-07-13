Анкара опровергла сообщения об обещании Турции денег в обмен на членство Швеции в НАТО

Никто не обещал Турции денег в обмен на ратификацию заявки Швеции на вхождение в НАТО, сообщения об этом являются дезинформацией. Об этом «РИА Новости» заявил источник в администрации президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

По словам собеседника агентства, авторы этой информации «ошиблись адресатом», поскольку Турция «не та страна, с которой можно торговаться» и ее президент в своей политике «руководствуется исключительно национальным интересами и интересами своего народа».

«Такие провокации носят цель нанести урон имиджу Турции. Эта чушь не нуждается в наших комментариях», — заключил он.