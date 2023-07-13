Северная Корея впервые за 10 лет выступит на Совбезе ООН

Северная Корея в четверг, 13 июля, впервые за 10 лет выступит на Совете безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) после запуска ракеты, который произошел накануне. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

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«Ким (лидер южнокорейской партии «Сила народа» Ким Ги Хён) сказал, что ему сообщили, что СБ ООН готовится заслушать речь Севера (КНДР) на заседании СБ ООН... и что это «будет первое выступление представителя Северной Кореи на заседании СБ ООН за 10 лет», — говорится в публикации.

Агентство подчеркивает, что лидер южнокорейской партии в текущий момент находится с визитом в США.

До этого стало известно, что Северная Корея осуществила запуск, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты в сторону Японского моря.

В связи с ракетным пуском, осуществленным КНДР, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел чрезвычайное заседание Совета национальной безопасности страны.

Южнокорейский президент заявил, что Пхеньяну придется платить за свои незаконные действия.