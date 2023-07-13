Украина намерена вывезти из страны христианские ценности

«По поступающей информации киевский режим и патриарх Константинопольской православной церкви Варфоломей ведут переговоры о подключении Фанара к вывозу из Украины христианских ценностей, якобы находящихся под угрозой уничтожения из-за российских бомбардировок», — сказал он.

Нарышкин отметил, что данные действия хотят «оформить в качестве части регулярной межцерковной практики принесения реликвий в третьи государства для поклонения верующих», чтобы избежать обвинений в незаконном перемещении православных ценностей за границу. Также с целью придания «грабежу» легитимности для передачи подберут только связанные с мировым христианским или непосредственно византийским православным наследием сокровища.