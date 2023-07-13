$90.18-0.45100.68+0.79

Эрдоган рассказал о планах приобрести у России самолеты-амфибии

Турция планирует приобрести у России несколько самолетов-амфибий Бе-200, рассказал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет портал Milliyet.

Эрдоган рассказал о планах приобрести у России самолеты-амфибии
© РИА Новости

Эрдоган пояснил, что президент России Владимир Путин может прибыть в Турцию в августе с официальным визитом. В ходе переговоров будут подняты как геополитические, так и экономические вопросы.

Турецкий лидер уточнил, что намеревается обсудить с российской стороной покупку самолетов-амфибий.

Эрдоган рассказал, что надеется на визит Путина в Турцию

Самолеты Бе-200, уточнил Эрдоган, хорошо справляются с пожарами. Он добавил, что страна вложила 100 млн лир (347 млн рублей) в борьбу с пожарами, приобрела несколько самолетов и вертолетов.

По его словам, усиление противопожарной группировки еще 2-3 самолетами сделает ее более эффективной.

10
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости