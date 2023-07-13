Эрдоган рассказал о планах приобрести у России самолеты-амфибии
Турция планирует приобрести у России несколько самолетов-амфибий Бе-200, рассказал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет портал Milliyet.
Эрдоган пояснил, что президент России Владимир Путин может прибыть в Турцию в августе с официальным визитом. В ходе переговоров будут подняты как геополитические, так и экономические вопросы.
Турецкий лидер уточнил, что намеревается обсудить с российской стороной покупку самолетов-амфибий.
Самолеты Бе-200, уточнил Эрдоган, хорошо справляются с пожарами. Он добавил, что страна вложила 100 млн лир (347 млн рублей) в борьбу с пожарами, приобрела несколько самолетов и вертолетов.
По его словам, усиление противопожарной группировки еще 2-3 самолетами сделает ее более эффективной.
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