Названа сумма восстановления энергосистемы Украины

«Если говорить об общей стоимости средств, которые необходимы для восстановления энергетики, это примерно 11 миллиардов долларов», — приводятся в материале его слова.

Сафаров добавил, что только в 2023 году Украине необходимо на эти цели три миллиарда долларов. Замглавы Минэнерго страны отметил, что такую оценку восстановлению энергосистемы дали власти государства вместе с Всемирным банком .

Напомним, что ВС России начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины с 10 октября после теракта на Крымском мосту. С тех пор на территории страны воздушная тревога звучит каждый день. В июле сообщалось о повреждении половины энергоинфраструктуры Украины.