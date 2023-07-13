Украина вышла из еще одного соглашения с Россией

Правительство Украины расторгло соглашение с Россией о совместном контроле лиц, транспортных средств и товаров на общей границе. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет РИА Новости.
Соответствующий договор между Москвой и Киевом был подписан осенью 2011 года, о намерении выйти из него власти республики заявили в феврале 2023 года.
«Верховная рада Украины приняла за основу и в целом правительственный проект закона о прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации», — сообщил Мельничук.
Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения границы жителями приграничных регионов.