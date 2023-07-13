Байден рассказал о трехсекундном принятии решения о членстве Финляндии в НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что на принятие решения о вступлении Финляндии в НАТО у него потребовалось всего три секунды. Об этом сообщает Iltalehti.

Такое заявление Байден сделал во время встречи с финским лидером Саули Ниинисте в Хельсинки.

«Мне потребовалось около трех секунд, чтобы сказать “да”», – рассказал он.

Помимо этого, Байден назвал Финляндию надёжным союзником, а также добавил, что её вступление в НАТО продвигалось относительно быстро. Как считает президент США, альянс стал значительно сильнее с Финляндией в своём составе. Он также добавил, что страны будут продолжать развивать сотрудничество, в том числе и в сфере безопасности.