Главный дипломат КНР и госсекретарь США провели переговоры

Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам, член Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И провел конструктивные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Индонезии в рамках ежегодного собрания министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщает ТАСС.

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Глава китайской дипломатии обсудил со своим американским коллегой в том числе вопрос Тайваня.

«Встреча была частью непрекращающихся усилий по сохранению открытыми каналов связи, чтобы разъяснять интересы США по широкому ряду вопросов и ответственно управлять конкуренцией, снижая риск недопонимания и просчетов. Этого мир ожидает от Соединенных Штатов и от КНР», — указал пресс-секретарь американского Госдепартамента Мэттью Миллер.