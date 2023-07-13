Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал результаты саммита НАТО в Вильнюсе, на котором так и не озвучили приглашение страны в альянс. Его выступление в Верховной Раде цитирует Telegram-канал «Страна.ua».

Он сравнил прошедшую встречу, на которой был нынешний президент Украины Владимир Зеленский, с саммитом НАТО 2013 года, который также прошел в Вильнюсе. После того мероприятия в Киеве начался Майдан.

«К сожалению, итоговый документ Вильнюса-2023 стал ксерокопией Бухареста 2008 года. Заявление "Семерки" (стран G7 — прим. "Ленты.ру") напоминает исключительно протокол о намерениях. Там слово "гарантии" отсутствует», — заявил он.

Он отметил, что единственное, что есть в заявлении G7, — это консультации в случае «если будет будущая война».

«Не нужно нам слов про открытые двери. Если двери открыты, дайте нам зайти», — резюмировал бывший украинский президент.