Херш: Россия легко справится с ВСУ и перейдет в наступление в августе

Российская армия без особых проблем отразит атаки украинских войск, предположил известный американский журналист-расследователь Сеймур Херш. Он добавил, что ВС РФ в августе могут перейти в наступление, пишет РИА «Новости».

Высокопоставленные американские чиновники, пояснил Херш, полагают, что российская армия летом, предположительно в августе, перейдет от обороны к масштабному наступлению.

Вместе с тем, заметил журналист, точно предсказать развитие событий сложно в силу того, что у США и их союзников нет четких данных о положении российских солдат на Украине.

Напомним, что украинское контрнаступление было назначено на февраль, затем его перенесли на апрель, позже - на май. Фактически оно началось 4 июня. В ходе активных боевых действий Киев безвозвратно утратил значительную часть поставленной от Запада бронетехники, понес тяжелые потери в живой силе.

Ранее известные политологи Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер предупредили, что Украину спасет только ввод войск НАТО. Они отметили, что если эта мера не будет принята, то украинский лидер Владимир Зеленский потеряет как минимум Одессу и Харьков.