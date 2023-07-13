Главы МИД НАТО проверят готовность Киева к вступлению в альянс в ноябре

Подготовку Украины к вступлению в НАТО проверят в ноябре главы МИД Североатлантического альянса. Об этом рассказал в ходе заседания Совета национальной безопасности президент Польши Анджей Дуда , его цитирует РИА Новости .

По данным агентства, политик созвал Совбез с целью проинформировать его членов о результатах саммита альянса, который завершился в Вильнюсе в среду, 13 июля.

Дуда высказался относительно того, что Киев не смог добиться приглашения вступить в альянс, однако оговорился, что Украине и ее союзникам «удалось отвоевать другие элементы». По его словам, постулат сторонников позиции Киева состоял в том, что в отношении Украины «проводилась процедура таскинга, как говорят в НАТО, то есть оценки подготовки государства к вступлению в НАТО».