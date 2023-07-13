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Херш объяснил причину замалчивания темы контрнаступления ВСУ в американских СМИ

Американские СМИ больше не пишут о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за его провала. Причину замалчивания этой темы в западных СМИ объяснил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своей статье на платформе Substack.

Херш объяснил причину замалчивания темы контрнаступления ВСУ в прессе США
© Lenta.ru

«Внимательные читатели газет The Washington Post и The New York Times могли догадаться о неудачном ходе нынешнего контрнаступления на Украине, поскольку в последние недели материалы о его успехах или их отсутствии исчезли с первых полос изданий», — заявил Херш.

По его словам, контрнаступление ВСУ будет иметь негативные последствия не только для Киева, но и для Вашингтона, особенно для администрации американского президента Джо Байдена и стран НАТО. Он отметил, что, когда американские журналисты пишут о ситуации на Украине, они опираются на данные чиновников из Госдепа США и Белого дома, которые не видят реальную катастрофу украинского контрнаступления.

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Херш также заявил со ссылкой на неназванного чиновника, что отправленные на Украину кассетные боеприпасы не изменят ход конфликта. Чиновник подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена «облажалась» в ситуации на Украине.

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