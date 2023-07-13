Херш объяснил причину замалчивания темы контрнаступления ВСУ в прессе США

Американские СМИ больше не пишут о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за его провала. Причину замалчивания этой темы в западных СМИ объяснил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своей статье на платформе Substack .

«Внимательные читатели газет The Washington Post и The New York Times могли догадаться о неудачном ходе нынешнего контрнаступления на Украине, поскольку в последние недели материалы о его успехах или их отсутствии исчезли с первых полос изданий», — заявил Херш.

По его словам, контрнаступление ВСУ будет иметь негативные последствия не только для Киева, но и для Вашингтона, особенно для администрации американского президента Джо Байдена и стран НАТО. Он отметил, что, когда американские журналисты пишут о ситуации на Украине, они опираются на данные чиновников из Госдепа США и Белого дома, которые не видят реальную катастрофу украинского контрнаступления.