Страны НАТО решили подготовиться на случай нападения России

Уточняется, что разработка планов по обороне заняла 4400 страниц. По словам генерального секретаря блока, это самые обширные оборонные планы после окончания Холодной войны.

В основных пунктах прописано, что верховный главнокомандующий альянса в Европе в случае угрозы сможет принимать часть решений без консультаций со структурами НАТО. Кроме того, планируется увеличить силы повышенной боевой готовности в Европе до 300 тысяч солдат и офицеров, а также расширить подразделения с тяжелым вооружением.