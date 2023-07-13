Херш: Байден пообещал Эрдогану $11-13 млрд за ратификацию членства Швеции в НАТО
Глава США Джо Байден якобы пообещал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану крупный транш от МВФ в обмен на ратификацию членства Швеции в НАТО, рассказал известный американский журналист-расследователь Сеймур Херш. Об этом пишет ТАСС.
Херш пояснил, что Бадену нужна была информационная и внешнеполитическая победа, а Турции - денежные средства на фоне землетрясения и сильного финансового кризиса.
В итоге, заметил журналист, Байден пообещал Эрдогану, что МВФ без проволочек представит Анкаре кредитную линию на $11-13 млрд.
В понедельник, 10 июля, после консультаций турецкого лидера с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном Турция дала разрешение на прием северной страны в НАТО.
Байден поприветствовал решение Анкары. Он заметил, что, с учетом достигнутых договоренностей о расширении альянса, саммит НАТО в Литве можно считать историческим.
Эрдоган, в свою очередь, заявил о начале нового этапа в отношения Турции и Соединенных Штатов.