В Финляндии встретили Байдена протестом против НАТО

В Финляндии на проспекте Эспланад в Хельсинки прошли демонстрации протеста против НАТО по случаю визита президента США Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, у здания финского парламента протестующие стояли с плакатами, обвиняющими США в совершении диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» и призывающими американского лидера взять на себя ответственность за это.