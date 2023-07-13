Подоляк назвал три возможных сценария исхода конфликта для Украины

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал три возможных сценария исхода боевого конфликта для страны. Как сообщает «Газета.Ru», он рассказал о них во время телемарафона.

Первый из них — «позитивный» для Украины. Он предполагает победу на поле боя и «доминирование» страны в регионе. В таком случае Вооруженные силы Украины (ВСУ) станут более модернизированной и эффективной армией, а Киев получит сильные партнерские связи с другими странами.

Второй сценарий Подоляк назвал «негативным». При нем Украина потерпит поражение и в результате полностью исчезнет в течение нескольких лет.

Последний сценарий по словам советника также является негативным для Украины. Он подразумевает появление линии разграничения и новых минских соглашений. В таком случае страна будет исчезать «еще медленнее», подчеркнул Подоляк.