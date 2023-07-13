Зеленский поблагодарил союзников 47 раз подряд

После саммита НАТО Украина получила от союзников много «хорошего оружия» и сумела прочно укрепить собственный фундамент безопасности. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале.

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Политик записал видео, в котором рассказал об итогах встреч с лидерами стран НАТО, а также отдельно поблагодарил каждую страну-член альянса за оказанную помощь. Слово «спасибо» повторяется в ролике 47 раз.

«Я благодарю президента Байдена и всю Америку. <…> Спасибо Литве за организацию саммита. <…> Спасибо Нидерландам, <…> Дании, <…> Франции и господину президенту Макрону», — перечислил Зеленский своих союзников.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Киеву стоит выражать больше благодарности за поставленное вооружение. По его словам, украинцы часто забывают это делать из-за спешки и пояснил, что Лондон «это не Amazon».

В ответ Зеленский саркастично предложил главе Минобороны, чтобы украинцы благодарили его каждое утро за предоставленную помощь.