$90.63+0.1299.89+0.21

В Китае предложили переименовать НАТО

Китайская газета Global Times по итогам саммита НАТО в Вильнюсе предложила переименовать альянс в Североатлантическую организацию бандитов.

В Китае предложили переименовать НАТО
© globallookpress.com

По мнению авторов статьи, США манипулируют своими союзниками по Североатлантическому альянсу и разжигают региональные конфликты, при этом сами наблюдают за ними издалека, поэтому НАТО стоит переименовать в Североатлантическую организацию бандитов.

«Блок под предводительством США часто использует термин «международная организация», чтобы скрыть истинную природу гангстерского кружка. К тому же, США как лидер этой банды предпочитают манипулировать своими лакеями, чтобы разжигать конфликты», — говорится в публикации.

До этого советник президента Литвы по вопросам безопасности Кестутис Будрис говорил, что Североатлантическому альянсу предстоит пересмотреть ряд своих планов после вступления Швеции в блок.

На саммите НАТО Россию назвали «угрозой» альянсу

Ранее сообщалось, что США направят в Южную Корею подлодку с ядерным оружием.

2
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости