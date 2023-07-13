В России заявили о слиянии ЕС и НАТО на условиях альянса

Постпред России при ЕС Кирилл Логвинов считает, что объединение перестало говорить о своей стратегической автономии, потому что уже идет его слияние с блоком НАТО на условиях альянса. Цитату приводит РИА Новости.

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«В сфере обеспечения безопасности Евросоюза как организации можно говорить о переходе от его взаимодействия с НАТО к слиянию с альянсом, причем на условиях последнего», — отметил Логвинов.

Так дипломат прокомментировал итоги завершившегося 12 июля саммита НАТО. Он прошел в Вильнюсе.