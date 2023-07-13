«Инцидент начался, когда депутат ДПК Мергим Люштаку подошел к Курти и облил его водой. В этот момент вице-премьер Бесник Бислими бросил в Люштаку бутылку с водой, после чего начались всеобщие толкания и избиения. Председатель Ассамблеи Гляук Конюфка попросил полицию вмешаться. Общий шум в зале заседаний парламента длился десять минут. Охрана увела Курти в безопасное место», — говорится в сообщении.