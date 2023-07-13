Китай поможет разобраться России с иноагентами

Министр общественной безопасности Китая Ван Сяохун заявил о готовности КНР помочь России разобраться с иноагентами и деятельностью диверсионных неправительственных организаций (НПО). Об этом сообщает ТАСС.

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Глава министерства сделал предложение на встрече с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым в Пекине. Он отметил, что Китай поддерживает Россию в защите политической безопасности и выступает против вмешательства извне.

«[Коллективный Запад] с помощью информационной войны, технологической войны и другими способами всячески пытается нарушить политическую стабильность наших стран, негативно относятся к нашему нормальному сотрудничеству, угрожают и даже проводят нелегальные односторонние санкции», — указал Ван, отметив, что на этом направлении китайская сторона готова оказать практическую помощь Москве.

В свою очередь Краснов выразил заинтересованность в более тесном взаимодействии, изучении и обмене опытом противодействия указанным угрозам.