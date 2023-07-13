На киевском монументе «Родина-мать» герб СССР заменят на украинский

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила заменить герб СССР на украинский на монументе «Родина-мать» в Киеве, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства культуры страны.

13 июля инспекция выдала разрешение на «ремонт щита монумента», указывается в сообщении. Ожидается, что работы начнутся в ближайшее время.

В августе прошлого года сообщалось, что подготовительные работы, необходимые для демонтажа советского герба на монументе и замене его на трезубец, закончат к концу года, сам герб уберут в 2023 году.