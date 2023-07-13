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Шведский суд отказался экстрадировать двух граждан Турции

Верховный суд Швеции принял решение остановить экстрадицию двух граждан Турции, которых Анкара обвиняет в участии в вооруженной террористической организации. Об этом пишет РИА Новости.

Шведский суд отказался экстрадировать двух граждан Турции
© EPA/TACC

«Турция запросила экстрадицию двух турецких граждан. В одном случае экстрадиция запрашивается для приведения в исполнение приговора к тюремному заключению, а в другом — для судебного преследования», - говорится в сообщении суда.

Турецкая сторона обвиняется этих граждан в участии в движении Гюлена, которое в Анкаре считают вооруженной террористической организацией. По их мнению, они использовали мобильное приложение, которым пользуются члены движения.

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Однако шведский суд посчитал, что использование мобильного приложения не может быть рассмотрено как участие в террористической организации. Кроме того, турецкие граждане имеют статус беженцев и существует риск их преследования при экстрадиции.

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