Шведский суд отказался экстрадировать двух граждан Турции

Верховный суд Швеции принял решение остановить экстрадицию двух граждан Турции, которых Анкара обвиняет в участии в вооруженной террористической организации. Об этом пишет РИА Новости.

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«Турция запросила экстрадицию двух турецких граждан. В одном случае экстрадиция запрашивается для приведения в исполнение приговора к тюремному заключению, а в другом — для судебного преследования», - говорится в сообщении суда.

Турецкая сторона обвиняется этих граждан в участии в движении Гюлена, которое в Анкаре считают вооруженной террористической организацией. По их мнению, они использовали мобильное приложение, которым пользуются члены движения.