Эрдоган заявил, что Турция ускорит переговорный процесс по евроинтеграции

Турция намерена ускорить переговорный процесс, связанный с ее вступлением в Европейский союз в качестве полноправного члена. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган журналистам президентского пула по возвращении из Вильнюса, где он принял участие в саммите НАТО.