Две страны присоединились к инициативе G7 по гарантиям для Киева

Нидерланды присоединились к инициативе G7 по гарантиям безопасности для Украины, сообщил глава МИД страны Вопке Хукстра. Также о присоединении заявила Швеция. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении Швеции, опубликованном на сайте правительственной канцелярии, говорится, что страна поддерживает принятую G7 декларацию и «присоединяется к ней вместе с другими северными странами».

Напомним, в итоговой декларации о поддержке Украины говорится, что страны обязуются поставлять Киеву современную технику и предоставлять разведданные, обучать украинских военных, укреплять экономическую стабильность, усиливать санкции против России и прочее. Сколько времени потребуется на реализацию договоренностей, в документе не указывается.