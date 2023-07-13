Две страны присоединились к инициативе G7 по гарантиям для Киева

Две страны присоединились к инициативе G7 по гарантиям безопасности для Украины
Нидерланды присоединились к инициативе G7 по гарантиям безопасности для Украины, сообщил глава МИД страны Вопке Хукстра. Также о присоединении заявила Швеция. Об этом сообщает РИА Новости.
В заявлении Швеции, опубликованном на сайте правительственной канцелярии, говорится, что страна поддерживает принятую G7 декларацию и «присоединяется к ней вместе с другими северными странами».
Напомним, в итоговой декларации о поддержке Украины говорится, что страны обязуются поставлять Киеву современную технику и предоставлять разведданные, обучать украинских военных, укреплять экономическую стабильность, усиливать санкции против России и прочее. Сколько времени потребуется на реализацию договоренностей, в документе не указывается.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот пакет гарантий безопасности должен быть расширен через многосторонние соглашения с ключевыми партнерами. Принятие декларации глава государства считает «значительной победой».