В минобороны США оценили перспективы вступления Украины в НАТО

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что «не сомневается» в том, что Украина сможет получить членство в НАТО после завершения конфликта на ее территории. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

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По его словам, на прошедшем саммите НАТО все страны-члены говорили об этом. Эти заявления «обнадежили» президента Украины Владимира Зеленского, но республике потребуется провести реформы, в частности, судебную. Они позволят убедиться в том, что демократия на Украине находится в хорошей форме, сказал Остин.

Глава Пентагона добавил, Украине предстоит привести в соответствие свои Вооруженные силы со стандартами Североатлантического альянса, так необходимо поработать над подготовкой и оснащением.

«Но сейчас мы проделываем эту работу, пока они воюют, <…> необходимо сделать еще больше, чтобы обеспечить для них полный набор возможностей», — добавил Остин.