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Члены ЧВК "Вагнера" спасли китайских шахтеров в ЦАР

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Члены ЧВК Вагнера спасли и эвакуировали группу китайских шахтеров в Центральноафриканской Республике около двух недель назад. Об этом сообщает South China Morning Post.

По версии издания, ЧВК «стремится восстановить свой имидж после того, как в прошлом месяце потрясла мир попыткой мятежа». Газета отмечает, что группа получила разведывательную информацию о подготовке нападения боевиков на шахту в городе Бамбари, на которой работают граждане Китая. За помощью к ЧВК обратилось посольство Китая. После этого члены ЧВК прибыли в Бамбари и нашли 12 китайских шахтеров, которые укрывались в джунглях. Шахтеров эвакуировали в столицу страны - Банги. На опубликованных ЧВК фотографиях около дюжины китайских рабочих стоят рядом с несколькими бойцами в масках.

«Неуместное объединение Байдена с Индией»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 22 июня посетил США с официальным визитом и договорился с президентом Джо Байденом об укреплении военного и экономического сотрудничества. Японский журнал Shūkan Gendai пишет о «чувстве неуместности» от объединения Байдена с властями Индии, «подавляющими мусульман и политических оппонентов для укрепления своей диктаторской позиции».

Издание напомнило, что в 2005 году после беспорядков в Гуджарате Госдепартамент США приостановил визу, ранее выданную Моди, «за серьезные нарушения свободы вероисповедания». Моди был губернатором Гуджарата, сообщалось, что во время беспорядков в штате погибло от одной до двух тысяч индуистов и мусульман. Американские СМИ перед переговорами Байдена и Моди написали, что визит индийского премьера «проверяет на прочность лозунг Байдена «демократия против диктатуры». Shūkan Gendai обращает внимание на двойные стандарты администрации Байдена - она продвигает концепцию борьбы с Россией и Китаем, чтобы «отбросить их на обочину». Эти две страны бросают вызов Америке, но Индия - нет, более того, сотрудничество с Дели необходимо для противостояния Пекину и Москве. Автор японского издания приходит к выводу, что американский либерализм - «лишь предлог».

«Доверие к США падает и страны хотят вернуть золото домой»

Ежегодное исследование Invesco Global Sovereign Asset Management Study показало, что 68 процентов центральных банков мира сейчас хранят свои золотые резервы дома по сравнению с 50 процентами в 2020 году. Как пишет британский портал UnHerd, это свидетельствует о том, что «менее материальный и, возможно, более ценный глобальный актив - доверие - становится дефицитным».

По версии издания, репатриация золота имеет то же происхождение, что и медленная потеря долларом статуса мировой резервной валюты: конфискация западными странами во главе с США почти половины российских валютных резервов. Если центральные банки больше не доверяют другим (читай: западным) государствам хранение запасов своего золота, это говорит о том, что страны по всему миру все чаще рассматривают США как международного пирата, а не как шерифа глобального капитализма.

ЕС рассмотрит отправку на Украину военных инструкторов

Евросоюз рассматривает возможность отправить военных инструкторов на Украину, когда «позволят условия». Об этом сообщает El País со ссылкой на внутренний документ европейской дипломатической службы.

Издание отмечает, что Брюссель планирует сделать «значительный скачок» в своей политике поддержки Украины. Европейская служба внешних связей (EEAS) планирует активизировать усилия по укреплению противовоздушной обороны Украины и совместному финансированию закупки передовых систем вооружений для ВСУ, «включая ракеты и боевые самолеты». Также ЕС планирует расширить европейскую миссию по подготовке украинских войск. Сейчас она базируется в Германии и Польше, но позже (скорее всего, после завершения боевых действий) ее переведут на Украину.

Макрону отправили письмо с человеческим пальцем

Корреспондентская служба Елисейского дворца получила по почте в период с 9 июля по 10 июля письмо с отрубленным человеческим пальцем. Об этом сообщает Valeurs actuelles.