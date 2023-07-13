Во Франции предложили взыскать убытки из-за беспорядков с их зачинщиков

Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше предложила частично возложить возмещение убытков из-за недавних беспорядков на их зачинщиков и их семьи. Об этом она рассказала в эфире телеканала France 2.

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«Свою работу сделает правосудие, и оно может призвать к гражданской ответственности зачинщиков беспорядков… В основном это значит потребовать от них выплатить частично компенсацию за ущерб», — поделилась Панье-Рюнаше.

Она также отметила, что в первую очередь необходимо начать восстанавливать поврежденные объекты.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр также призывал ввести ответственность для родителей, чьи дети принимают участие в массовых беспорядках.