Трамп заявил об использовании Байденом кокаина перед выступлениями

«Вы знаете, вы смотрите на Джо в начале его речи, и у него есть немного жизни. Не так много, но у него есть немного жизни. К концу речи он становится катастрофой. Он даже не может найти дорогу со сцены. Значит, что-то там происходит», — сделал выводы Трамп.