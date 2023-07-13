Зеленского попросили наказать оскорбляющих украинскую нацию

На Украине попросили президента Владимира Зеленского ввести уголовную ответственность за оскорбление граждан, «которые признают свою принадлежность к украинской нации». Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте главы государства.

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За это предлагается ввести уголовную ответственность и штрафовать на сумму от 200 до 1000 не облагаемых налогами минимумов доходов или сажать в тюрьму на срок до восьми лет. Также предлагается ограничить виновным возможность занимать определенные должности на срок до трех лет.

Автор петиции отметил, что пока что термин «украинская нация» не оформлен юридически. Поэтому использует формулировку «граждане, которые признают свою принадлежность к украинской нации».

По состоянию на 12:00 мск 13 июля петиция набрала 617 голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.