В Финляндии назвали условие восстановления отношений с Россией

Отношения Финляндии и России находятся в худшем за последние десятилетия состоянии, однако их восстановление возможно при определенных условиях. Как сообщает MTV, об этом заявил финский дипломат Яакко Илониеми.

«Препятствий для восстановления отношений нет, но для этого необходимы серьезные политические перемены в России», — заявил Илониеми.

По мнению дипломата, виновата в ухудшении отношений двух стран политика Москвы. При этом он считает, что сильнее всего ситуация ударит по экономике Финляндии, а особенно — в восточных регионах. Кроме того, ухудшаются и отношения жителей двух стран.