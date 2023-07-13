В Финляндии назвали условие восстановления отношений с Россией
Отношения Финляндии и России находятся в худшем за последние десятилетия состоянии, однако их восстановление возможно при определенных условиях. Как сообщает MTV, об этом заявил финский дипломат Яакко Илониеми.
«Препятствий для восстановления отношений нет, но для этого необходимы серьезные политические перемены в России», — заявил Илониеми.
По мнению дипломата, виновата в ухудшении отношений двух стран политика Москвы. При этом он считает, что сильнее всего ситуация ударит по экономике Финляндии, а особенно — в восточных регионах. Кроме того, ухудшаются и отношения жителей двух стран.
Напомним, что 6 июля МИД РФ вызвал посла Финляндии Антти Хелантеря в Москве. Как рассказывала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ему заявили протест в связи с проводимой Хельсинки антироссийской политикой. В тот же день стало известно, что правительство Финляндии одобрило бессрочное сохранение ограничений на въезд в страну для граждан России и выдачу россиянам виз.