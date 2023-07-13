Названы главные итоги саммита НАТО для Украины

«Никто всерьез, в том числе из украинской делегации не ожидал какого-то формального приглашения. Но та формулировка, которая была принята в итоговом документе, замкнута сама на себя. Там есть фраза о том, что Украину обязательно примут в альянс, когда для этого созреют условия. А созреют условия тогда, когда члены НАТО решат, что эти условия созрели. Этот документ можно принимать как угодно, это прыжок на месте», — заключил он.