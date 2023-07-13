Швеция присоединяется к декларации G7 по Украине

Швеция вместе с другими странами Северной Европы присоединяется к декларации Группы семи (G7) о гарантиях безопасности и помощи Украине. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении правительственной канцелярии королевства.

"Швеция поддерживает декларацию и присоединяется к ней вместе с другими странами Северной Европы", - говорится в сообщении.

В нем также приводятся слова шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона о том, что в настоящее время прорабатываются "детали того, как лучше всего внести вклад на двусторонней основе, в Северных странах и через ЕС".

Страны, присоединившиеся к декларации, берут на себя совместное обязательство по долгосрочной военной и гражданской поддержке Украины, поясняется в заявлении. Затем каждая страна заключает с Украиной двусторонние соглашения об обязательствах в области безопасности. В дополнительном заявлении главы государств и правительств Северных стран "приветствуют декларацию, обязуются продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо, и помогать вместе с другими партнерами удовлетворять потребности Украины".

Ожидается также, что ЕС заключит соглашение с Украиной в соответствии с документом G7.