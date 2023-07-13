Пашинян встретится с Алиевым 15 июля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе в субботу, 15 июля. Его слова приводит «Интерфакс».
«В субботу, 15 июля, в Брюсселе намечена моя встреча с главой Евросовета и президентом Азербайджана. Я подтвердил свое участие в этой встрече», — сказал он.
Премьер также выразил надежду, что на запланированной встрече стороны смогут зафиксировать прогресс в переговорах по мирному соглашению между Баку и Ереваном.
1 июня в Кишиневе прошла встреча Пашиняна, Алиева, Мишеля и канцлера Германии Олафа Шольца. Уточнялось, что до ее начала премьер Армении и президент Азербайджана провели переговоры с главой Евросовета.
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