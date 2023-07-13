В Киеве назвали ключевыми гарантии от владеющих ядерным оружием стран G7
Киев считает важными гарантии безопасности от стран G7, владеющих ядерным оружием. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «Рада».
«Это была ключевая вещь — когда мы будем иметь с каждым членом "семерки" отдельные соглашения о нашей безопасности», — сказал Данилов.
При этом он подчеркнул важность предоставления военной помощи от стран с ядерным оружием.
Он назвал ядерное оружие вещью, «которой пугаются на Западе» и пожалел об отказе от него Украины по условиям Будапештского меморандума в 1994 году.
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