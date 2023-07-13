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NYT: Зеленский пригрозил пропустить первое заседание Совета Украина — НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский угрожал не явиться на первое заседание Совета Украина — НАТО из-за разочарования в результатах саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом пишет The New York Times.

NYT узнала об «угрозах» Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе
© globallookpress.com

По сведениям газеты, украинский лидер и его партнеры ожидали конкретных сроков по вступлению Украины в альянс, однако позиция НАТО вызвала разочарование президента.

«Хотя в среду он смягчил свои публичные высказывания, еще во вторник вечером Зеленский угрожал не явиться на первое заседание Совета Украина — НАТО», — говорится в статье.

Издание уточняет, что Зеленский критиковал неопределенность в формулировках НАТО относительно Украины и назвал ситуацию абсурдной. Критика Зеленского вызвала негодование американской делегации на саммите НАТО.

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